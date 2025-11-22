Скидки
Горнолыжница Гут-Бехрами получила серьёзную травму колена на тренировке в США

Горнолыжница Гут-Бехрами получила серьёзную травму колена на тренировке в США
Олимпийская чемпионка 2022 года в супергиганте, швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами получила серьёзную травму колена во время тренировки на Коппер-Маунтин (США), сообщает ESPN.

Помимо травмы колена, Гут-Бехрами также получила сотрясение мозга. Сообщается, что вероятнее всего спортсменка порвала переднюю крестообразную связку левого колена. Она уже вернулась в Швейцарию для прохождения углублённого обследования.

34-летняя Гут-Бехрами готовилась выступить на своих четвёртых Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Также она заявляла о том, что планирует завершить карьеру после окончания сезона-2025/2026.

На этапе Кубка мира – 2025/2026 в австрийском Зельдене Гут-Бехрами заняла третье место в гигантском слаломе.

