Клебо одержал победу в разделке на 10 км классикой в Бейтостолене

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем на соревнованиях в Бейтостолене (Норвегия).

Клебо преодолел дистанцию за 23.29,7. Вторым на финише стал Эрик Вальнес (Норвегия), который проиграл лидеру 11,5 секунды (23.41,2), замкнул тройку призёров ещё один норвежец, Дидрик Тёнсет, преодолевший дистанцию за 23.42,7.

Лыжные гонки. Бейтостолен (Норвегия). Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 23.29,7.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) +11,5.
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +13,0.

