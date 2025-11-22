Эбба Андерссон и Эдвин Ангер выиграли разделки на 10 км на турнире в Швеции

Шведские лыжники двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Эбба Андерссон и двукратный призёр чемпионата мира — 2025 Эдвин Ангер одержали победы в классических разделках на турнире в Елливаре (Швеция). Гонки проходили на дистанциях 10 км.

Лыжные гонки. Турнир в Елливаре. Разделка 10 км, женщины. Результаты:

Эбба Андерссон (Швеция) – 28.54,9. Моа Илар (Швеция) – отставание 13,5. Надине Фендрих (Швейцария) +58,0.

Лыжные гонки. Турнир в Елливаре. Разделка 10 км, мужчины. Результаты:

Эдвин Ангер (Швеция) – 24.36,7. Лео Юханссон (Швеция) – отставание 39,5. Алвар Мюльбак (Швеция) +41,0.