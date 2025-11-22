Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эбба Андерссон и Эдвин Ангер выиграли разделки на 10 км на турнире в Швеции

Эбба Андерссон и Эдвин Ангер выиграли разделки на 10 км на турнире в Швеции
Комментарии

Шведские лыжники двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Эбба Андерссон и двукратный призёр чемпионата мира — 2025 Эдвин Ангер одержали победы в классических разделках на турнире в Елливаре (Швеция). Гонки проходили на дистанциях 10 км.

Лыжные гонки. Турнир в Елливаре. Разделка 10 км, женщины. Результаты:

  1. Эбба Андерссон (Швеция) – 28.54,9.
  2. Моа Илар (Швеция) – отставание 13,5.
  3. Надине Фендрих (Швейцария) +58,0.

Лыжные гонки. Турнир в Елливаре. Разделка 10 км, мужчины. Результаты:

  1. Эдвин Ангер (Швеция) – 24.36,7.
  2. Лео Юханссон (Швеция) – отставание 39,5.
  3. Алвар Мюльбак (Швеция) +41,0.
Материалы по теме
Клебо одержал победу в разделке на 10 км классикой в Бейтостолене
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android