Терентьева не выступит в гонке свободным стилем с раздельным стартом в Кировске

Терентьева не выступит в гонке свободным стилем с раздельным стартом в Кировске
Олимпийская чемпионка (2022), российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) не выйдет на старт гонки свободным стилем с раздельным стартом на Всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске Мурманской области. Об этом спортсменка заявила в своём телеграм-канале в ответ на комментарий болельщика о желании поддержать Терентьеву в сегодняшнем старте.

«Спасибо большое, но я сегодня пропускаю гонку, к сожалению», – ответила Терентьева в комментариях под одной из публикаций в соцсети.

Ранее Наталья Терентьева и её муж, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Терентьев, объявили о скором пополнении в семье. У спортсменов уже есть дочь Василиса, появившаяся на свет в 2024 году.

