Алина Пеклецова выиграла гонку свободным стилем с раздельным стартом в Кировске

Российская лыжница Алина Пеклецова, представляющая Вологодскую область на всероссийских соревнованиях, выиграла гонку свободным стилем с раздельным стартом на дистанции 10 км на Всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске Мурманской области. Спортсменка завершила забег за 26 минут 30,2 секунды.

Второе место в гонке заняла Арина Кусургашева, она показала результат 26 минут 58,3 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая, её время по итогам гонки составило 27 минут 2,2 секунды.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Гонка свободным стилем с раздельным стартом, 10 км. Женщины

1. Алина Пеклецова — 26.30,02

2. Арина Кусургашева — отставание 0,28.

3. Евгения Крупицкая +32,0.

4. Вероника Степанова +45,0.

5. Екатерина Шибекина +47,1.

6. Лидия Горбунова +1.11,5.

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка — 2025» завершатся в воскресенье, 23 ноября.

