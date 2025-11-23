Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Денис Спицов выиграл коньковую разделку в Кировске, Большунов — девятый

Олимпийский чемпион — 2022 в эстафете лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область на всероссийских соревнованиях, выиграл классическую гонку с раздельным стартом на дистанции 15 км на Всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске (Мурманская область). Спортсмен завершил забег за 35 минут 25,2 секунды.

Второе место в гонке занял Савелий Коростелёв, он показала результат 35 минут 39,5 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев, его время по итогам гонки составило 35 минут 49,2 секунды.

Отметим, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов занял девятое место в гонке, отстав от лидера на 59,4 секунды.