Бородавко назвал унизительными условия МОК для участия россиян в Олимпиаде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает унизительными условия Международного олимпийского комитета (МОК) для возможного допуска российских спортсменов до Олимпийских игр, которые пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских лыжников до ближайшей Олимпиады даже в нейтральном статусе. После вынесения вердикта Россия подала апелляцию в Международный арбитражный суд (CAS).

«Нужно всё понимать и уметь читать между строк. МОК же уже сказал, что если и будет разрешено российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии, то только в тех рамках, как это было на Олимпиаде-2024 в Париже. Надо просто посмотреть, какие условия были выдвинуты нашим спортсменам для попадания на Олимпийские игры. Для многих российских атлетов эти условия просто неприемлемы. Поэтому говорить о том, что мы сейчас выиграем суды в CAS и нам разрешат участие, преждевременно.

Да, нам могут разрешить выступать в нейтральном статусе. А чтобы подтвердить нейтральный статус, нужно выполнить те требования, которые МОК выдвигает для наших спортсменов. Требования, которые на самом деле очень унизительны и невыполнимы для многих уважающих себя ребят и девушек», – приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».