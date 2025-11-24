Карлссон — о тренировках в Испании: многие думают, что я лежу на пляже с напитком в руках

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, как проходит завершающий этап её подготовки к сезону-2025/2026. Шведка приняла решение тренироваться в Испании.

«Многие неправильно понимают это и думают, что я лежу на пляже с напитком в руках и загораю. Думаю, что каждый сам выбирает свой путь. Месяц, который я провожу здесь, наверное, самый тяжёлый тренировочный месяц в моей карьере», – приводит слова Карлссон SVT.

В 2025 году 26-летняя Карлссон завоевала две золотые медали на чемпионате мира в норвежском Тронхейме. В общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 шведская лыжница заняла 41-е место.