Слушание CAS по делу российских лыжников и FIS пройдёт 1 декабря

Слушание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российских лыжников на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске спортсменов на соревнования состоится 1 декабря. Решение будет принято не позднее 10 декабря.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что онлайн-слушание по делу «Ассоциация лыжных видов спорта России (RSF) и другие против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS)» запланировано на 1 декабря 2025 года.

После слушания Коллегия проведет совещание. Процедура ускоренная, решение (без обоснований) ожидается не позднее 10 декабря 2025 года», — говорится в пресс-релизе CAS.