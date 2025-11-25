Кубок России по лыжным гонкам: расписание этапов сезона-2025/2026

В четверг, 27 ноября, в Кировске начнётся Кубок России по лыжным гонкам — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём этапов соревнований, которые завершатся 5 апреля также в Кировске.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Расписание этапов:

1-й этап, 27-30 ноября. Кировск

2-й этап, 4-7 декабря. Тюмень

3-й этап, 11-14 декабря. Чусовой

4-й этап, 20-21 декабря. Ижевск

5-й этап, 27-28 декабря. Кирово-Чепецк

6-й этап, 15-18 января. Казань

7-й этап, 24-25 января. Сыктывкар

8-й этап, 28 марта — 5 апреля. Кировск

Победителями общего зачёта Кубка России в сезоне-2024/2025 стали Сергей Ардашев и Дарья Непряева.