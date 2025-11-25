В Германии исключили возможность участия Виктории Карль в ОИ-2026 на фоне допинг-скандала

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль точно не выступит на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Об этом сообщает Немецкая лыжная ассоциация.

«В рамках дисциплинарного разбирательства по подозрению в нарушении антидопинговых правил спортсменка временно отстранена от тренировок и соревнований. В соответствии с текущим статусом разбирательства участие в предстоящем соревновательном сезоне, а также в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане исключено. Кроме того, с учётом сложности дела и продолжающегося разбирательства сейчас невозможно предоставить дополнительную информацию», — говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, в марте на Зимних Всемирных военных играх в допинг-пробе Карль был обнаружен кленбутерол, входящий в список запрещённых веществ.