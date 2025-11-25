Скидки
Лыжи

Норвежец Симен Хегстад Крюгер снялся с первого этапа Кубка мира в Руке

Норвежец Симен Хегстад Крюгер снялся с первого этапа Кубка мира в Руке
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, 32-летний норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер пропустит старт сезона-2025/2026 Кубка мира из-за состояния здоровья.

«Симен, к сожалению, простудился и поэтому не поедет на открытие Кубка мира в Руку», — приводит слова главного врача сборной Норвегии Уве Ферагена NRK.

На этапе Крюгера заменит 24-летний Эдвард Сандвик.

Первый этап Кубка мира – 2025/2026 пройдёт в Руке (Финляндия) с 28 по 30 ноября. В рамках этапа состоятся гонки с раздельным стартом на 10 км, спринтерские гонки в классическом стиле и масс-старты на 20 км в свободном стиле.

