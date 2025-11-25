Расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2025/2026

На этой неделе стартует сезон-2025/2026 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его этапов.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Расписание этапов
I этап. Рука (Финляндия). 28-30 ноября.
II этап. Тронхейм (Норвегия). 5-7 декабря.
III этап. Давос (Швейцария). 12-14 декабря.
Многодневка «Тур де Ски» (3 этапа). 28 декабря – 4 января.
VI этап. Оберхоф (Германия). 17-18 января.
VII этап. Гомс (Швейцария). 23-25 января.
Олимпиада-2026 (Италия). 7-22 февраля.
VIII этап. Фалун (Швеция). 28 февраля – 1 марта.
IX этап. Лахти (Финляндия). 7-8 марта.
X этап. Драммен (Норвегия). 12 марта.
XI этап. Осло (Норвегия). 14 марта.
XII этап. Лейк-Плэсид (США). 20-22 марта.
Отметим, что российские лыжники на этапы Кубка мира не допущены решением совета FIS. Оно распространяется и на ОИ.