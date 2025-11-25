Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2025/2026

На этой неделе стартует сезон-2025/2026 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его этапов.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Расписание этапов

I этап. Рука (Финляндия). 28-30 ноября.

II этап. Тронхейм (Норвегия). 5-7 декабря.

III этап. Давос (Швейцария). 12-14 декабря.

Многодневка «Тур де Ски» (3 этапа). 28 декабря – 4 января.

VI этап. Оберхоф (Германия). 17-18 января.

VII этап. Гомс (Швейцария). 23-25 января.

Олимпиада-2026 (Италия). 7-22 февраля.

VIII этап. Фалун (Швеция). 28 февраля – 1 марта.

IX этап. Лахти (Финляндия). 7-8 марта.

X этап. Драммен (Норвегия). 12 марта.

XI этап. Осло (Норвегия). 14 марта.

XII этап. Лейк-Плэсид (США). 20-22 марта.

Отметим, что российские лыжники на этапы Кубка мира не допущены решением совета FIS. Оно распространяется и на ОИ.