Расписание первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Руке

Расписание первого этапа Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам в Руке
28 ноября в Руке (Финляндия) стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих гонок.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап, Рука. Расписание (время московское)

28 ноября

12:30. Женщины. Гонка с раздельным стартом на 10 км, классический стиль.
15:15. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 10 км, классический стиль.

29 ноября

С 10:55 по 13:25. Женщины. Спринт, классический стиль.
С 11:30 по 13:25. Мужчины. Спринт, классический стиль.

30 ноября

12:00. Мужчины. Масс-старт на 20 км, свободный стиль.
13:45. Женщины. Масс-старт на 20 км, свободный стиль.

