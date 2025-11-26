Немецкая лыжница высказалась о пропуске Олимпиады-2026 из-за допинга

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль прокомментировала своё отстранение от участия в сезоне-2025/2026. Спортсменка отметила, что надеялась на положительный исход в истории с допинг-скандалом и выступление на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Мне трудно принять, что небрежное и неправильное медицинское лечение разрушило мою мечту об Олимпиаде. Я всегда надеялась, что в конце концов всё наладится», — приводит слова Карль NRK.

Напомним, в марте этого года на Зимних Всемирных военных играх в допинг-пробе немецкой лыжницы был обнаружен кленбутерол — препарат, который входит в список запрещённых веществ. Разбирательство по делу Карль продолжается. Ранее о том, что она не поедет на Игры, сообщила Немецкая лыжная ассоциация.