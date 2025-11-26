Расписание первого этапа Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске

27 ноября в Кировске стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих гонок.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Первый этап, Кировск. Расписание (время московское)

27 ноября

11:30. Женщины. Гонка с раздельным стартом на 10 км, свободный стиль.

13:30. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 10 км, свободный стиль.

29 ноября

С 11:00 по 13:00. Женщины. Спринт, свободный стиль.

С 11:30 по 13:00. Мужчины. Спринт, свободный стиль.

30 ноября

10:30. Женщины. Гонка с раздельным стартом на 10 км, классический стиль.

13:30. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 10 км, классический стиль.