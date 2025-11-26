Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Хальфварссон, Порома и Бурман не попали в состав сборной Швеции на 1-й этап Кубка мира

Хальфварссон, Порома и Бурман не попали в состав сборной Швеции на 1-й этап Кубка мира
Калле Хальфварссон
Аудио-версия:
Комментарии

Шведские лыжники Калле Хальфварссон и Йенс Бурман не смогли попасть в состав национальной сборной на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия). Они неудачно провели предсезонную гонку на 10 км коньком в Гэлливаре (Швеция). Хальфварссон уступил победителю Йохану Экбергу 1 минуту и 20 секунд, а Бурман — 1 минуту 27 секунд. Вильям Порома также не начнёт сезон в Руке. Он заболел перед стартом соревнований.

«Честно говоря, ни мне, ни Калле нечего делать в Руке в эти выходные. Боюсь, всё очень просто: у нас просто нет «двигателя» в этом году. Это самое честное объяснение», — приводит слова Бурмана Ski-nordique.

Свой комментарий по поводу неудачной гонки дал и Хальфварссон.

«Обычно после такой паршивой гонки смеяться не хочется, но сейчас мы сами над собой от души поржали. Нам просто нужно очень быстро проснуться», — приводит слова Хальфварссона Ski-nordique.

Материалы по теме
Стало известно, выйдет ли Александр Большунов на старт первого этапа Кубка России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android