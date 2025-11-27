Лыжные гонки, КР, женщины: во сколько начало гонки свободным стилем, где смотреть

Сегодня, 27 ноября, состоится женская гонка на 10 км свободным стилем на первом этапе ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Начало соревнований запланировано на 11:25 по московскому времени.

Трансляцию женской гонки на 10 км будет осуществлять канал «Матч ТВ».

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт с 27 ноября 2025 по 5 апреля 2026 года. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Мирном и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка России стали Савелий Коростылёв и Дарья Непряева.