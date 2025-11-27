Скидки
Лыжные гонки, Кубок России, 1-й этап, мужчины: во сколько начало гонки свободным стилем, где смотреть прямую трансляцию

Лыжные гонки, КР, мужчины: во сколько начало гонки свободным стилем, где смотреть
Сегодня, 27 ноября, состоится мужская гонка на 15 км свободным стилем на первом этапе ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Начало гонки запланировано на 13:30 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 13:30 МСК
Не началось

Трансляцию мужской гонки на 15 км будет осуществлять канал «Матч ТВ».

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт с 27 ноября 2025 по 5 апреля 2026 года. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка России стали Савелий Коростылёв и Дарья Непряева.

Календарь Кубка России - 2025/2026
