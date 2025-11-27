Эбба Андерссон — о соревновательном календаре: жаль, что приоритет отдаётся спринтам

Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон раскритиковала соревновательный календарь FIS, отметив увеличение количества спринтерских гонок.

«От такого календаря не возникает желания выступать. Мне жаль, что приоритет отдаётся спринтам. Это меня действительно тревожит.

Хочется, чтобы то, что всегда было основой нашего вида спорта, оставалось неизменным. Но FIS, похоже, выбрала другой путь. Пока я не на таком этапе, чтобы бросить Кубок мира. Но это становится всё более заманчиво. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Андерссон Ski-Nordique.