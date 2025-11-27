Скидки
Лыжи

Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе КР в Кировске

Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске. Пеклецова завершила дистанцию с результатом 26.14,00.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
26:14.0
2
Екатерина Никитина
Москва
+29.6
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+38.5

Второй к финишу пришла Екатерина Никитина, с отставанием в 29,6 секунды (26.43,6), замкнула тройку лидеров забега Лидия Горбунова, которая показала результат 26.52,5 (+38,5).

Лыжные гонки. Кубок России – 2025/2026. Кировск. 10 км. Свободный стиль. Женщины. Результаты

1. Алина Пеклецова – 26.14,00.
2. Екатерина Никитина +29,6.
3. Лидия Горбунова +38,5.
4. Арина Кусургашева +40,6.
5. Карина Гончарова +43,3.

Календарь Кубка России - 2025/2026
10 вопросов к российским лыжам в сезоне-2025/2026. Где спрятаны главные интриги зимы?
