Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе КР в Кировске
Российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске. Пеклецова завершила дистанцию с результатом 26.14,00.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
26:14.0
2
Екатерина Никитина
Москва
+29.6
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+38.5
Второй к финишу пришла Екатерина Никитина, с отставанием в 29,6 секунды (26.43,6), замкнула тройку лидеров забега Лидия Горбунова, которая показала результат 26.52,5 (+38,5).
