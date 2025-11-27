«Понимала, что у меня будут шансы». Пеклецова — о победе на 10 км в Кировске

Российская лыжница Алина Пеклецова поделилась своими эмоциями после победы на первом этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске.

«Не скажу, что гонка складывалась очень легко. Было рабочее состояние. Буквально несколько дней назад я выиграла точно такую же гонку, мне было важно поймать своё самочувствие и показать то, что я могу. Я понимала, что даже если выйдут все лидеры сборной России, то у меня всё равно будут шансы на победу. Катя Никитина – моя прямая конкурентка, как было в юниорском возрасте, так и сейчас осталось. Возможно, если бы была немного другая трасса и другая погода, Катя могла и выиграть. Сегодня же погода была под меня, трасса из-за свежего снега была помягче, а я на таких трассах чувствую себя уверенно», – сказала Пеклецова в эфире Матч ТВ.