Лыжи

«Самочувствие было не очень». Никитина — после серебра в Кировске

«Самочувствие было не очень». Никитина — после серебра в Кировске
Российская лыжница Екатерина Никитина, завоевавшая серебряную медаль в гонке на дистанции 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске, прокомментировала своё выступление.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
26:14.0
2
Екатерина Никитина
Москва
+29.6
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+38.5

«Самочувствие было не очень – магнитные бури, короткий световой день, колоссальные объёмы на вкатке, какая-то хандра нападала. Но сегодня меня отпустило, я вышла на максимальном позитиве с отличным настроением. Рада, что у меня получилось на этом круге, поскольку раньше у меня не особо получались гонки в Кировске», – сказала Никитина «Матч ТВ».

Этап Кубка России, который проходит в Кировске Мурманской области, завершится 30 ноября.

Расписание первого этапа Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске
