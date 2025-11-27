«Самочувствие было не очень». Никитина — после серебра в Кировске
Поделиться
Российская лыжница Екатерина Никитина, завоевавшая серебряную медаль в гонке на дистанции 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске, прокомментировала своё выступление.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
26:14.0
2
Екатерина Никитина
Москва
+29.6
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+38.5
«Самочувствие было не очень – магнитные бури, короткий световой день, колоссальные объёмы на вкатке, какая-то хандра нападала. Но сегодня меня отпустило, я вышла на максимальном позитиве с отличным настроением. Рада, что у меня получилось на этом круге, поскольку раньше у меня не особо получались гонки в Кировске», – сказала Никитина «Матч ТВ».
Этап Кубка России, который проходит в Кировске Мурманской области, завершится 30 ноября.
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
13:08
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
10:51
-
10:30
-
08:30
- 26 ноября 2025
-
14:56
-
14:30
-
14:10
-
09:12
-
09:00
- 25 ноября 2025
-
22:50
-
20:04
-
18:04
-
14:30
- 24 ноября 2025
-
14:14
-
12:09
- 23 ноября 2025
-
14:21
-
13:19
-
11:15
-
09:49
- 22 ноября 2025
-
18:35
-
16:35
-
13:56
- 21 ноября 2025
-
21:23
-
21:12
-
15:42
-
15:33
-
12:05
- 20 ноября 2025
-
22:30
-
21:05
-
18:12
-
17:35
-
17:03