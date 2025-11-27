«Самочувствие было не очень». Никитина — после серебра в Кировске

Российская лыжница Екатерина Никитина, завоевавшая серебряную медаль в гонке на дистанции 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске, прокомментировала своё выступление.

«Самочувствие было не очень – магнитные бури, короткий световой день, колоссальные объёмы на вкатке, какая-то хандра нападала. Но сегодня меня отпустило, я вышла на максимальном позитиве с отличным настроением. Рада, что у меня получилось на этом круге, поскольку раньше у меня не особо получались гонки в Кировске», – сказала Никитина «Матч ТВ».

Этап Кубка России, который проходит в Кировске Мурманской области, завершится 30 ноября.