Лыжи

Дарья Непряева — о гонке в Кировске: сегодня было очень тяжело


Чемпионка мира среди юниоров (2022) и чемпионка России в командном спринте (2025) лыжница Дарья Непряева оценила своё выступление в гонке на дистанции 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске, где спортсменка заняла 10-е место.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
26:14.0
2
Екатерина Никитина
Москва
+29.6
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+38.5

«Не сказала бы, что я низко. 10-е место нормально для меня в начале сезона. В прошлом году начинала хуже, но общий зачёт это мне не помешало выиграть. От гонки к гонке состояние будет улучшаться. Но сегодня было очень тяжело. Пока не всё получается. Сезон длинный, гонок очень много. Не будем судить по первым гонкам, кто на что готов. В середине сезона будет ясно. Тактика же у всех разная – кто-то сильно сезон сразу начинает, кто-то потом будет разгоняться», – сказала Непряева «Матч ТВ».


