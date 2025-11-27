Коростелёв одержал победу в гонке на 15 км на этапе КР в Кировске, Большунов — 11-й
Российский лыжник Савелий Коростелёв одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске. Коростылёв завершил дистанцию с результатом 35.10,19. Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов занял 11-е место в гонке (+1.06,9).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 13:30 МСК
Идёт
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
35:10.9
2
Денис Спицов
Тюменская область
+9.8
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+21.4
Вторым к финишу пришёл Денис Спицов с отставанием в 9,8 секунды (35.20,7), замкнул тройку лидеров забега Сергей Ардашев, который показал результат 35.32,3 минуты (+21,4).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Кировск. 15 км. Свободный стиль. Мужчины. Результаты
1.Савелий Коростелёв – 35.10,19.
2. Денис Спицов +9,8.
3. Сергей Ардашев +21,4.
4. Павел Соловьёв +31,8.
5. Алексей Червоткин +32,4.
