«Немного расстроен». Спицов — о втором месте в гонке на 15 км в Кировске
Олимпийский чемпион (2022) и четырёхкратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Денис Спицов прокомментировал своё выступление в гонке на дистанции 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске, где занял второе место.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 13:30 МСК
Идёт
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
35:10.9
2
Денис Спицов
Тюменская область
+9.8
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+21.4
«Немного расстроен, с погодой не повезло. Было бы минус 10, я бы точно выиграл. Не могу найти лыж на такую погоду, бегаю на старых, но их ресурс не бесконечен. Всё решил инвентарь. Выходил на сезон с целью, что, если будет хоть малейший шанс на Олимпиаду, нужно быть готовым. Очень хотелось выиграть первую гонку Кубка России, но не получилось», – сказал Спицов «Матч ТВ».
Первый этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 30 ноября.
