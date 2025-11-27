«Немного расстроен». Спицов — о втором месте в гонке на 15 км в Кировске

Олимпийский чемпион (2022) и четырёхкратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Денис Спицов прокомментировал своё выступление в гонке на дистанции 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске, где занял второе место.

«Немного расстроен, с погодой не повезло. Было бы минус 10, я бы точно выиграл. Не могу найти лыж на такую погоду, бегаю на старых, но их ресурс не бесконечен. Всё решил инвентарь. Выходил на сезон с целью, что, если будет хоть малейший шанс на Олимпиаду, нужно быть готовым. Очень хотелось выиграть первую гонку Кубка России, но не получилось», – сказал Спицов «Матч ТВ».

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 30 ноября.