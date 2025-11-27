Скидки
Коростелёв — о победе в Кировске: хорошее начало сезона, надеюсь на такое же продолжение

Аудио-версия:
Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал победу в гонке на 15 км свободным стилем на этапе в Кировске. Коростелёв обогнал ближайшего преследователя Дениса Спицова на 9,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 13:30 МСК
Идёт
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
35:10.9
2
Денис Спицов
Тюменская область
+9.8
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+21.4

«Задача была максимально грамотно разложиться по кругам. Думал, что мы с Денисом пойдём ноздря в ноздрю до самого финиша. Несколько дней назад он не оставил мне шансов на последнем круге, сейчас у меня лучше получилось. Максимально доволен тем, как у меня отработали лыжи, нигде не было провисаний. Жест со скрипкой на финише подсмотрел у одного швейцарского лыжника. Очень здорово, что добавили отсечек, – там, где раньше информации не хватало по трассе, теперь она была абсолютно точной. Хорошее начало сезона, теперь надеюсь на такое же продолжение», – приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

