Коростелёв — о победе в Кировске: хорошее начало сезона, надеюсь на такое же продолжение

Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал победу в гонке на 15 км свободным стилем на этапе в Кировске. Коростелёв обогнал ближайшего преследователя Дениса Спицова на 9,8 секунды.

«Задача была максимально грамотно разложиться по кругам. Думал, что мы с Денисом пойдём ноздря в ноздрю до самого финиша. Несколько дней назад он не оставил мне шансов на последнем круге, сейчас у меня лучше получилось. Максимально доволен тем, как у меня отработали лыжи, нигде не было провисаний. Жест со скрипкой на финише подсмотрел у одного швейцарского лыжника. Очень здорово, что добавили отсечек, – там, где раньше информации не хватало по трассе, теперь она была абсолютно точной. Хорошее начало сезона, теперь надеюсь на такое же продолжение», – приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».