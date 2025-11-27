«Свою скорость додержал». Ардашев — после гонки на 15 км в Кировске

Российский лыжник Сергей Ардашев, занявший третье место в гонке на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске Мурманской области, прокомментировал свой результат. Ардашев отстал от победителя на 21,4 секунды.

«Раньше, когда я бежал пятнашку, гонка для меня заканчивалась примерно после 12-13 км. Я грешил на лыжи, ещё на что-то, а на самом деле самому просто сил не хватало на финишное ускорение. Сегодня я свою скорость додержал. Конечно, сложновато было без спины Савелия, как на Всероссийских стартах», – сказал Ардашев «Матч ТВ».

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 30 ноября.