Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Свою скорость додержал». Ардашев — после гонки на 15 км в Кировске

«Свою скорость додержал». Ардашев — после гонки на 15 км в Кировске
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев, занявший третье место в гонке на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске Мурманской области, прокомментировал свой результат. Ардашев отстал от победителя на 21,4 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
27 ноября 2025, четверг. 13:30 МСК
Идёт
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
35:10.9
2
Денис Спицов
Тюменская область
+9.8
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+21.4

«Раньше, когда я бежал пятнашку, гонка для меня заканчивалась примерно после 12-13 км. Я грешил на лыжи, ещё на что-то, а на самом деле самому просто сил не хватало на финишное ускорение. Сегодня я свою скорость додержал. Конечно, сложновато было без спины Савелия, как на Всероссийских стартах», – сказал Ардашев «Матч ТВ».

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 30 ноября.

Материалы по теме
10 вопросов к российским лыжам в сезоне-2025/2026. Где спрятаны главные интриги зимы?
10 вопросов к российским лыжам в сезоне-2025/2026. Где спрятаны главные интриги зимы?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android