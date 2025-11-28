Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Коростелёв лидирует, Большунов — 11-й

Российский лыжник Савелий Коростелёв после победы в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске лидирует в общем зачёте соревнований. В его активе 50 очков.

Вторую строчку занимает Денис Спицов с результатом 47 очков. Тройку лидеров замыкает Сергей Ардашев (44). Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов располагается на 11-й строчке (24).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 50 очков.
  2. Денис Спицов (Тюменская область) — 47.
  3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 44.
  4. Павел Собовьёв (Красноярский край) — 41.
  5. Алексей Червоткин (Тюменская область) 38.
  6. Артём Мальцев (Тюменская область) — 35.
  7. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 32.
  8. Андрей Алипкин (Рязанская область) — 30.
  9. Виктор Иванов (Республика Татарстан) — 28.
  10. Илья Порошкин (Республика Коми) — 26.
  11. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 24.
Календарь Кубка России - 2025/2026
