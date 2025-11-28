Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Коростелёв лидирует, Большунов — 11-й
Российский лыжник Савелий Коростелёв после победы в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске лидирует в общем зачёте соревнований. В его активе 50 очков.
Вторую строчку занимает Денис Спицов с результатом 47 очков. Тройку лидеров замыкает Сергей Ардашев (44). Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов располагается на 11-й строчке (24).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 50 очков.
- Денис Спицов (Тюменская область) — 47.
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 44.
- Павел Собовьёв (Красноярский край) — 41.
- Алексей Червоткин (Тюменская область) 38.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 35.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 32.
- Андрей Алипкин (Рязанская область) — 30.
- Виктор Иванов (Республика Татарстан) — 28.
- Илья Порошкин (Республика Коми) — 26.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 24.
Материалы по теме
Комментарии