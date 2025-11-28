Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Коростелёв лидирует, Большунов — 11-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский лыжник Савелий Коростелёв после победы в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске лидирует в общем зачёте соревнований. В его активе 50 очков.

Вторую строчку занимает Денис Спицов с результатом 47 очков. Тройку лидеров замыкает Сергей Ардашев (44). Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов располагается на 11-й строчке (24).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины: