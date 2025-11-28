Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова лидирует, Никитина — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова лидирует, Никитина — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Российская лыжница Алина Пеклецова после победы в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске лидирует в общем зачёте соревнований. В её активе 50 очков.

На второй строчке располагается Екатерина Никитина с результатом 47 очков. Тройку лидеров замыкает Лидия Горбунова (44).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

  1. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 50 очков.
  2. Екатерина Никитина (Москва) — 47.
  3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 44.
  4. Арина Кусургашева (Алтай) — 41.
  5. Карина Гончарова (Тюменская область) — 38.
  6. Екатерина Шибекина (Московская область) — 35.
  7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 32.
  8. Арина Рощина (Тюменская область) — 30.
  9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 28.
  10. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 26.
Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе КР в Кировске
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android