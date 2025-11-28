Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова лидирует, Никитина — вторая
Российская лыжница Алина Пеклецова после победы в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске лидирует в общем зачёте соревнований. В её активе 50 очков.
На второй строчке располагается Екатерина Никитина с результатом 47 очков. Тройку лидеров замыкает Лидия Горбунова (44).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:
- Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 50 очков.
- Екатерина Никитина (Москва) — 47.
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 44.
- Арина Кусургашева (Алтай) — 41.
- Карина Гончарова (Тюменская область) — 38.
- Екатерина Шибекина (Московская область) — 35.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 32.
- Арина Рощина (Тюменская область) — 30.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 28.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 26.
