Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова лидирует, Никитина — вторая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российская лыжница Алина Пеклецова после победы в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске лидирует в общем зачёте соревнований. В её активе 50 очков.

На второй строчке располагается Екатерина Никитина с результатом 47 очков. Тройку лидеров замыкает Лидия Горбунова (44).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 50 очков. Екатерина Никитина (Москва) — 47. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 44. Арина Кусургашева (Алтай) — 41. Карина Гончарова (Тюменская область) — 38. Екатерина Шибекина (Московская область) — 35. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 32. Арина Рощина (Тюменская область) — 30. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 28. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 26.