Клебо — о Норвегии и Швеции: не интересно, когда один побеждает, а другой на 15-м месте

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о соперничестве своего соотечественника Петтера Нортуга и шведа Маркуса Хелльнера, а также о противостоянии Норвегии и Швеции.

«Нового Петтера Нортуга не будет никогда. У него был свой стиль и свой способ делать это. У меня, наверное, был другой способ, иной подход. Мне нравится такое соперничество, я считаю это интересным. Но у меня лично таких дуэлей, может быть, не было. Хотя кое-что происходило в последние годы — например, дуэль на 50 километров в Тронхейме. Когда на финише сражаются я и Вильям (Порома), я это очень люблю.

Наверное, было бы проще сосредоточиться на этом, если бы Норвегия и Швеция имели по два-три спортсмена, которые постоянно боролись бы за первое место. Сейчас в результатах существует разрыв между Швецией и Норвегией. Не интересно, когда один побеждает, а другой оказывается на 15-м месте, и так из года в год. Но я верю и надеюсь, что что-то изменится, это было бы очень позитивно для спорта», — приводит слова Клебо SVT Sport.