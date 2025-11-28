Скидки
Лыжи

Призёр Олимпийских игр Криста Пярмякоски завершит карьеру в конце сезона-2025/2026

Пятикратный призёр Олимпийских игр, неоднократный призёр чемпионатов мира, 34-летняя финская лыжница Криста Пярмякоски объявила, что завершит карьеру в конце сезона-2025/2026.

«Путь был полон запоминающихся моментов, успехов, радости, смеха, но также за эти годы было много неудач, слёз и разочарований. Я через многое прошла на этом пути, и в последние годы всё больше ценю, насколько эта работа безумно крутая.

Мудрейшие люди говорят «вы поймёте, когда придёт время». Думала, что оно пришло весной 2023 года, но на тот момент путешествие ещё не было бы завершённым. Теперь я смирилась и понимаю, что это последний сезон в моей карьере», – написала Пярмякоски в социальных сетях.

