Фрида Карлссон выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Руке
Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей индивидуальной гонки классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км она преодолела за 25.31,8.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Женщины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:31.8
2
Хейди Венг
Норвегия
+10.5
3
Моа Илар
Швеция
+18.3
Второй стала представительница Норвегии Хейди Венг, отстав от лидера на 10,5. Тройку лидеров замкнула Моа Илар из Швеции (+18,3).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Классический стиль. 10 км. Женщины:
- Фрида Карлссон (Швеция) — 25.31,8.
- Хейди Венг (Норвегия) — отставание 10,5.
- Моа Илар (Швеция) +18,5.
- Эбба Андерссон (Швеция) +21,2.
- Джессика Диггинс (США) +27,6.
- Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +37,2.
- Тереза Штадлобер (Австрия) +40,6.
- Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +43,0.
- Криста Пярмякоски (Финляндия) +45,5.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +49,3.
