Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фрида Карлссон выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Руке

Фрида Карлссон выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Руке
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей индивидуальной гонки классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км она преодолела за 25.31,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Женщины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:31.8
2
Хейди Венг
Норвегия
+10.5
3
Моа Илар
Швеция
+18.3

Второй стала представительница Норвегии Хейди Венг, отстав от лидера на 10,5. Тройку лидеров замкнула Моа Илар из Швеции (+18,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Классический стиль. 10 км. Женщины:

  1. Фрида Карлссон (Швеция) — 25.31,8.
  2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 10,5.
  3. Моа Илар (Швеция) +18,5.
  4. Эбба Андерссон (Швеция) +21,2.
  5. Джессика Диггинс (США) +27,6.
  6. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +37,2.
  7. Тереза Штадлобер (Австрия) +40,6.
  8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +43,0.
  9. Криста Пярмякоски (Финляндия) +45,5.
  10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +49,3.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Призёр Олимпийских игр Криста Пярмякоски завершит карьеру в конце сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android