Фрида Карлссон выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Руке

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей индивидуальной гонки классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км она преодолела за 25.31,8.

Второй стала представительница Норвегии Хейди Венг, отстав от лидера на 10,5. Тройку лидеров замкнула Моа Илар из Швеции (+18,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Классический стиль. 10 км. Женщины:

Фрида Карлссон (Швеция) — 25.31,8. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 10,5. Моа Илар (Швеция) +18,5. Эбба Андерссон (Швеция) +21,2. Джессика Диггинс (США) +27,6. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +37,2. Тереза Штадлобер (Австрия) +40,6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +43,0. Криста Пярмякоски (Финляндия) +45,5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +49,3.