«Форма довольно хорошая». Карлссон — о победе в индивидуальной гонке на Кубке мира в Руке

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о победе в индивидуальной гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км она преодолела за 25.31,8.

«Было невероятно весело соревноваться сегодня. Была полностью сосредоточена на своём выступлении. Не знаю, что делала [с тех пор как неделю назад участвовала в чемпионате Швеции]. На прошлой неделе чувствовала, что выступлю лучше, чем получилось, поэтому приятно, что я не обманывала себя, форма довольно хорошая», — приводит слова Карлссон официальный сайт FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Классический стиль. 10 км. Женщины:

Фрида Карлссон (Швеция) — 25.31,8. Хейди Венг (Норвегия) +10,5. Моа Илар (Швеция) +18,5. Эбба Андерссон (Швеция) +21,2. Джессика Диггинс (США) +27,6.