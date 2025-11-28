Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Форма довольно хорошая». Карлссон — о победе в индивидуальной гонке на Кубке мира в Руке

«Форма довольно хорошая». Карлссон — о победе в индивидуальной гонке на Кубке мира в Руке
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о победе в индивидуальной гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км она преодолела за 25.31,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Женщины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:31.8
2
Хейди Венг
Норвегия
+10.5
3
Моа Илар
Швеция
+18.3

«Было невероятно весело соревноваться сегодня. Была полностью сосредоточена на своём выступлении. Не знаю, что делала [с тех пор как неделю назад участвовала в чемпионате Швеции]. На прошлой неделе чувствовала, что выступлю лучше, чем получилось, поэтому приятно, что я не обманывала себя, форма довольно хорошая», — приводит слова Карлссон официальный сайт FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Классический стиль. 10 км. Женщины:

  1. Фрида Карлссон (Швеция) — 25.31,8.
  2. Хейди Венг (Норвегия) +10,5.
  3. Моа Илар (Швеция) +18,5.
  4. Эбба Андерссон (Швеция) +21,2.
  5. Джессика Диггинс (США) +27,6.
Материалы по теме
Фрида Карлссон выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Руке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android