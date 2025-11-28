«Может, в последний раз здесь». Венг — о серебре в индивидуальной гонке на КМ в Руке

Бронзовый призёр Олимпиады-2014, пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг высказалась о выступлении в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Руке. Спортсменка заняла второе место с результатом 25.42,3.

«Когда я разминалась, не ожидала, что будет так много людей, там был просто сумасшедший крик. Возможно, это потому что на Кубке мира здесь в последний раз выступает Криста [Пярмякоски], поэтому была отличная атмосфера.

Никогда не была так хороша в классическом стиле здесь, в Руке, поэтому очень счастлива. Сегодня подниматься в гору было немного тяжело, снег был как зеркало, и сцепление было не лучшим. Хорошо, что мне удалось занять место на подиуме, может, в последний раз здесь», — приводит слова Венг официальный сайт FIS.