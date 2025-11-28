Скидки
Все новости
«Было очень весело». Диггинс заявила, что довольна пятым местом в гонке на КМ в Руке

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, что довольна пятым местом в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Женщины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:31.8
2
Хейди Венг
Норвегия
+10.5
3
Моа Илар
Швеция
+18.3

«Думаю, это был лучший классический 10 км в Руке за всю мою жизнь, что иронично — я говорю, что собираюсь уйти из спорта, а потом наконец-то учусь хорошо кататься классикой. Мне было очень весело, день получился отличный. Моя цель была идти в атаку максимально агрессивно, а потом удержаться. Наверное, в конце я немного «умерла». Это хороший сигнал для пробуждения», — приводит слова Диггинс официальный сайт FIS.

