«Было очень весело». Диггинс заявила, что довольна пятым местом в гонке на КМ в Руке

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, что довольна пятым местом в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Думаю, это был лучший классический 10 км в Руке за всю мою жизнь, что иронично — я говорю, что собираюсь уйти из спорта, а потом наконец-то учусь хорошо кататься классикой. Мне было очень весело, день получился отличный. Моя цель была идти в атаку максимально агрессивно, а потом удержаться. Наверное, в конце я немного «умерла». Это хороший сигнал для пробуждения», — приводит слова Диггинс официальный сайт FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Классический стиль. 10 км. Женщины:
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 25.31,8.
2. Хейди Венг (Норвегия) +10,5.
3. Моа Илар (Швеция) +18,5.
4. Эбба Андерссон (Швеция) +21,2.
5. Джессика Диггинс (США) +27,6.
