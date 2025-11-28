«Далёк от своей лучшей формы». Бородавко — о состоянии Большунова на старте сезона

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о нынешней форме трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и рассказал, как его подопечный переживает неудачи.

— Какие у вас сейчас отношения с Александром Большуновым? Он готовится к сезону по той же схеме, что и раньше?

— Отношения у нас прежние, рабочие. Александр тренируется, в зависимости от собственного состояния и физических возможностей, самостоятельно корректирует тренировочную нагрузку. В основном в сторону её увеличения.

— К Большунову уже не первый год приковано особенное внимание. Как только его результаты начинают хоть немного идти вниз, болельщики склонны воспринимать это чуть ли не как вселенскую катастрофу. А как воспринимаете подобные колебания вы?

— Александр всегда очень болезненно переживает собственные неудачи, но самое главное его качество заключается в том, что он всегда понимает, что происходит, почему не удаётся получить тот или иной результат, что нужно сделать, чтобы вернуться на прежние позиции. Чаще всего причиной неудачных выступлений становится физическое состояние, какие-то болезни, которые, к сожалению, всегда оттаскивают спортсмена назад. В этом сезоне был период, когда Большунов не мог полноценно тренироваться в пределах месяца. Да и начало прошлого сезона у нас получилось катастрофическим в плане болезней. Александр просто не мог выполнять ту нагрузку, которая была необходима для поддержания высокой формы.

— Для вас как тренера то снижение нагрузок было большой проблемой?

— Ну конечно. В таких случаях приходится сразу же перекраивать план работы, смотреть, как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Караван-то идёт дальше. Другие спортсмены бегают, соревнуются, наращивают форму, болезнь же не прибавляет ровным счётом никаких качеств.

— Насколько ваш главный подопечный хорош сейчас?

— Пока Большунов далёк от своей лучшей формы, но даже в этих кондициях просматривается неплохая перспектива. Иначе говоря, это нормально. Уверен, что Саша выйдет на свой уровень в течение нескольких гонок и начнёт создавать конкуренцию всем остальным, — приводит слова Бородавко RT.