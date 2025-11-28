Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мартин Нюэнгет выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Руке, Йоханнес Клебо — второй

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет стал победителем гонки классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км он преодолел за 22.30,8.

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал вторым, отстав от лидера на 2,1. Тройку лидеров замкнул Мика Фермойлен из Австрии (+4,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. 1-й этап. Рука (Финляндия). Мужчины. 10 км. Классический стиль:

Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 22.30,8. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +2,1. Мика Фермойлен (Австрия) +4,2. Андреас Рее (Норвегия) +10,3. Ийво Нисканен (Финляндия) +12,0. Эрик Вальнес (Норвегия) +12,1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +13,1. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +25,0. Эдвин Ангер (Швеция) +27,9.