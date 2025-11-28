Мартин Нюэнгет выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Руке, Йоханнес Клебо — второй
Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет стал победителем гонки классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км он преодолел за 22.30,8.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 15:15 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
22:30.8
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+2.1
3
Мика Фермойлен
Австрия
+4.2
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал вторым, отстав от лидера на 2,1. Тройку лидеров замкнул Мика Фермойлен из Австрии (+4,2).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. 1-й этап. Рука (Финляндия). Мужчины. 10 км. Классический стиль:
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 22.30,8.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — +2,1.
- Мика Фермойлен (Австрия) +4,2.
- Андреас Рее (Норвегия) +10,3.
- Ийво Нисканен (Финляндия) +12,0.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +12,1.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) +13,1.
- Дидрик Тёнсет (Норвегия) +25,0.
- Эдвин Ангер (Швеция) +27,9.
