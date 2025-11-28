«Сейчас просто получаю удовольствие». Устюгов — о достижении новых результатов

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своей мотивации и планах на достижение конкретных результатов в текущем сезоне.

У себя на странице в соцсети спортсмен провёл рубрику «вопрос-ответ», где попросил болельщиков задать ему вопросы. Один из пользователей спросил, намерен ли Устюгов штурмовать спринт на чемпионате России.

«Скажу честно и открыто: по гонкам, соревнованиям я пока не задумываюсь и не настраиваюсь на какие-то результаты. Если раньше у меня была цель, сейчас просто получаю удовольствие от того, что я тренируюсь, нахожусь в спортивных местах, катаюсь.

Может, потренируюсь, когда начну чувствовать себя более или менее конкурентоспособным, тогда начну задумываться о каких-то результатах. А сейчас мне главное – втянуться, чтобы мой организм не сбоил», – сказал Устюгов в небольшом видеосообщении, которое опубликовал у себя в телеграм-канале.