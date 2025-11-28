«В середине дистанции стало тяжело». Андерссон — о гонке на 10 км в Руке
Поделиться
Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон прокомментировала своё выступление в гонке на 10 км с раздельного старта классическим стилем на первом этапе Кубка мира – 2025/2026 в финской Руке. Лыжница заняла четвёртое место в итоговом протоколе, проиграв победительнице шведке Фриде Карлссон 21,2 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Женщины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:31.8
2
Хейди Венг
Норвегия
+10.5
3
Моа Илар
Швеция
+18.3
«Первый круг получился хорошим, потом примерно в середине дистанции стало тяжело, восстановиться как следует я так и не смогла. Сейчас психологически тяжело — чувствовать, что я не восстанавливаюсь так, как хотела бы. Но такое бывает в это время года. Думаю, нужно исходить из того, в какой форме я нахожусь сейчас, двигаться дальше», – приводит слова Андерссон SVT.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
17:26
-
16:59
-
16:48
-
16:32
-
16:21
-
16:11
-
16:06
-
13:44
-
12:36
-
11:54
-
09:34
-
09:25
- 27 ноября 2025
-
15:25
-
15:04
-
15:03
-
14:48
-
13:08
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
10:51
-
10:30
-
08:30
- 26 ноября 2025
-
14:56
-
14:30
-
14:10
-
09:12
-
09:00
- 25 ноября 2025
-
22:50
-
20:04
-
18:04
-
14:30
- 24 ноября 2025
-
14:14
-
12:09
- 23 ноября 2025
-
14:21