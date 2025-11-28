Скидки
Лыжи

«В середине дистанции стало тяжело». Андерссон — о гонке на 10 км в Руке

Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон прокомментировала своё выступление в гонке на 10 км с раздельного старта классическим стилем на первом этапе Кубка мира – 2025/2026 в финской Руке. Лыжница заняла четвёртое место в итоговом протоколе, проиграв победительнице шведке Фриде Карлссон 21,2 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Женщины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:31.8
2
Хейди Венг
Норвегия
+10.5
3
Моа Илар
Швеция
+18.3

«Первый круг получился хорошим, потом примерно в середине дистанции стало тяжело, восстановиться как следует я так и не смогла. Сейчас психологически тяжело — чувствовать, что я не восстанавливаюсь так, как хотела бы. Но такое бывает в это время года. Думаю, нужно исходить из того, в какой форме я нахожусь сейчас, двигаться дальше», – приводит слова Андерссон SVT.

