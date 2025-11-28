Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Карлссон лидирует, Диггинс – пятая

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон лидирует в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в первой гонке сезона на 10 км классическим стилем на этапе в финской Руке. В активе у шведки 100 очков.

На втором месте идёт норвежская лыжница Хейди Венг (95 очков), замыкает тройку лидеров ещё одна шведка Моа Илар (90 очков). Обладательница Большого хрустального глобуса сезона-2024/2025 американка Джессика Диггинс занимает пятое место (80 очков).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 28 ноября.

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 100 очков.

2. Хейди Венг (Норвегия) – 95.

3. Моа Илар (Швеция) – 90.

4. Эбба Андерссон (Швеция) – 85.

5. Джессика Диггинс (США) – 80.

6. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – 75.

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 72.

8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 69.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 66.

10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 63.

