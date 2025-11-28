Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Нюэнгет захватил лидерство, Клебо — второй

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в первой гонке сезона на 10 км классическим стилем на этапе в финской Руке. В активе у Нюэнгета 100 очков.

Второе место занимает пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо (95 очков). Замыкает тройку лидеров австриец Мика Фермойлен (90 очков).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 28 ноября.

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 100 очков.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 95.

3. Мика Фермойлен (Австрия) – 90.

4. Андреас Рее (Норвегия) – 85.

5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 80.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 75.

7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 72.

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 69.

9. Эдвин Ангер (Швеция) – 66.

10. Юго Лапалю (Франция) – 63.