Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Нюэнгет захватил лидерство, Клебо — второй

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в первой гонке сезона на 10 км классическим стилем на этапе в финской Руке. В активе у Нюэнгета 100 очков.
Второе место занимает пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо (95 очков). Замыкает тройку лидеров австриец Мика Фермойлен (90 очков).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 28 ноября.
1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 100 очков.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 95.
3. Мика Фермойлен (Австрия) – 90.
4. Андреас Рее (Норвегия) – 85.
5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 80.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 75.
7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 72.
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 69.
9. Эдвин Ангер (Швеция) – 66.
10. Юго Лапалю (Франция) – 63.