Нюэнгет: преследовать Клебо действительно сложно, он может быть зверем на финише

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет поделился впечатлениями после победы в гонке на 10 км свободным стилем в финской Руке. Нюэнгет опередил на финише ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 2,1 секунды.

«Это ощущается просто потрясающе. Летом ты тренируешься и просто надеешься, что находишься в хорошей форме. Думал, что готов, очень приятно убедиться, что тренировки окупились.

Когда преследуешь Клебо, это действительно сложно, он может быть зверем на финише. Пытался сосредоточиться только на себе. Лыжи были быстрыми, но особенно тяжело приходилось на крутых подъёмах, особенно на последнем круге. Но понимаешь, это настоящая борьба, выкладываешься полностью. Видеть, что ты впереди, когда пересекаешь финишную черту, — это невероятно приятно», – приводит слова Нюэнгета пресс-служба FIS.