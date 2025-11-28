Скидки
Лыжи

Нюэнгет: преследовать Клебо действительно сложно, он может быть зверем на финише

Нюэнгет: преследовать Клебо действительно сложно, он может быть зверем на финише
Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет поделился впечатлениями после победы в гонке на 10 км свободным стилем в финской Руке. Нюэнгет опередил на финише ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо на 2,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 15:15 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
22:30.8
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+2.1
3
Мика Фермойлен
Австрия
+4.2

«Это ощущается просто потрясающе. Летом ты тренируешься и просто надеешься, что находишься в хорошей форме. Думал, что готов, очень приятно убедиться, что тренировки окупились.

Когда преследуешь Клебо, это действительно сложно, он может быть зверем на финише. Пытался сосредоточиться только на себе. Лыжи были быстрыми, но особенно тяжело приходилось на крутых подъёмах, особенно на последнем круге. Но понимаешь, это настоящая борьба, выкладываешься полностью. Видеть, что ты впереди, когда пересекаешь финишную черту, — это невероятно приятно», – приводит слова Нюэнгета пресс-служба FIS.

