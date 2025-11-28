Клебо — о гонке на 10 км в Руке: не чувствовал себя по-настоящему хорошо

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями после гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Руке (Финляндия). Клебо завершил дистанцию на втором месте.
«Гонка была неплохой. Не чувствовал себя по-настоящему хорошо. Было тяжело зацепиться за лыжню. Думаю, всем нам было немного сложно на подъёмах. С другой стороны, у нас были довольно быстрые лыжи на спусках и ровных участках. Я доволен, считаю, это хороший старт, приятно, что сезон наконец начался.
Мне нравится стоять на вершине пьедестала. Но сегодня Мартин был сильнее, и у нас была честная борьба, что круто. Он силён в классическом стиле. Это одна из его любимых трасс и его любимая дисциплина. Всегда здорово иметь такие плотные дуэли, с другой стороны, я бы предпочёл стоять на верхней ступени. Нельзя выигрывать всегда», – приводит слова Клебо пресс-служба FIS.
- 28 ноября 2025
-
22:03
-
21:56
-
19:35
-
18:59
-
17:26
-
16:59
-
16:48
-
16:32
-
16:21
-
16:11
-
16:06
-
13:44
-
12:36
-
11:54
-
09:34
-
09:25
- 27 ноября 2025
-
15:25
-
15:04
-
15:03
-
14:48
-
13:08
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
10:51
-
10:30
-
08:30
- 26 ноября 2025
-
14:56
-
14:30
-
14:10
-
09:12
-
09:00
- 25 ноября 2025
-
22:50
-
20:04
-
18:04