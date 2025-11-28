Скидки
Клебо — о гонке на 10 км в Руке: не чувствовал себя по-настоящему хорошо

Клебо — о гонке на 10 км в Руке: не чувствовал себя по-настоящему хорошо
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями после гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Руке (Финляндия). Клебо завершил дистанцию на втором месте.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 15:15 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
22:30.8
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+2.1
3
Мика Фермойлен
Австрия
+4.2

«Гонка была неплохой. Не чувствовал себя по-настоящему хорошо. Было тяжело зацепиться за лыжню. Думаю, всем нам было немного сложно на подъёмах. С другой стороны, у нас были довольно быстрые лыжи на спусках и ровных участках. Я доволен, считаю, это хороший старт, приятно, что сезон наконец начался.

Мне нравится стоять на вершине пьедестала. Но сегодня Мартин был сильнее, и у нас была честная борьба, что круто. Он силён в классическом стиле. Это одна из его любимых трасс и его любимая дисциплина. Всегда здорово иметь такие плотные дуэли, с другой стороны, я бы предпочёл стоять на верхней ступени. Нельзя выигрывать всегда», – приводит слова Клебо пресс-служба FIS.

