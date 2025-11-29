Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок России, женщины, 1-й этап: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Лыжные гонки, КР, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, состоится индивидуальная женская спринтерская гонка свободным стилем в рамках первого этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Начало квалификационных забегов запланировано на 11:00 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Трансляцию индивидуальной женской спринтерской гонки будет осуществлять канал Матч ТВ.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт с 27 ноября 2025 по 5 апреля 2026 года. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирове-Чепетске, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка России стали Савелий Коростылёв и Дарья Непряева.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
10 вопросов к российским лыжам в сезоне-2025/2026. Где спрятаны главные интриги зимы?
10 вопросов к российским лыжам в сезоне-2025/2026. Где спрятаны главные интриги зимы?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android