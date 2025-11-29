Лыжные гонки, КР, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 ноября, состоится индивидуальная женская спринтерская гонка свободным стилем в рамках первого этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Начало квалификационных забегов запланировано на 11:00 по московскому времени.

Трансляцию индивидуальной женской спринтерской гонки будет осуществлять канал Матч ТВ.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт с 27 ноября 2025 по 5 апреля 2026 года. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирове-Чепетске, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка России стали Савелий Коростылёв и Дарья Непряева.