Лыжные гонки, Кубок мира, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 ноября, состоится мужская индивидуальная спринтерская гонка классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Начало квалификационных забегов запланировано на 11:35 по московскому времени.

Трансляцию индивидуальной женской спринтерской гонки можно будет посмотреть на площадке Окко.

Кубок мира – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 28 ноября 2025 по 22 марта 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение 12-ти этапов.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка мира стали норвежец Йоханнес Клебо и американская лыжница Джессика Диггинс.