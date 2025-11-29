«Не могу доверять россиянам». Ян Томас Йенссен — о возвращении на международную арену

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Он заявил, что россияне должны пройти дополнительные допинг-тестирования после допуска к турнирам.

«Проблема – это прошлое России. Судить людей заранее вообще неправильно, но, когда у страны есть такая история, включая то, что произошло в Сочи, я не могу доверять россиянам. Представьте, что они действительно занимались систематическим допингом и сразу выйдут на старт Кубка мира – это будет крайне неприятно. И мне жаль, что мне приходят такие мысли», — сказал Йенссен в интервью Nettavisen.