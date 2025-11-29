Скидки
«Однажды надеюсь быть на вершине». Фермойлен — о бронзе в гонке на Кубке мира в Руке

Австрийский лыжник Мика Фермойлен высказался о бронзе в индивидуальной гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км он преодолел за 22.35,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
28 ноября 2025, пятница. 15:15 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
22:30.8
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+2.1
3
Мика Фермойлен
Австрия
+4.2

«Увидел промежуточное время и подумал: «Что за чёрт», но также сказал себе, что это мой шанс. Я выложился на полную. Был очень взволнован в этот момент. Для меня очень важно стоять на подиуме вместе с ними, но однажды надеюсь быть на вершине», — приводит слова Фермойлена SVT Sport.

Победителем гонки стал норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет с результатом 22.30,8. Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо, отстав от лидера на 2,1.

