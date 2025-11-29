«Однажды надеюсь быть на вершине». Фермойлен — о бронзе в гонке на Кубке мира в Руке

Австрийский лыжник Мика Фермойлен высказался о бронзе в индивидуальной гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км он преодолел за 22.35,0.

«Увидел промежуточное время и подумал: «Что за чёрт», но также сказал себе, что это мой шанс. Я выложился на полную. Был очень взволнован в этот момент. Для меня очень важно стоять на подиуме вместе с ними, но однажды надеюсь быть на вершине», — приводит слова Фермойлена SVT Sport.

Победителем гонки стал норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет с результатом 22.30,8. Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо, отстав от лидера на 2,1.