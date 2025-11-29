Йоханна Хагстрём показала лучшее время в квалификации спринта на Кубке мира в Руке
Шведская лыжница Йоханна Хагстрём показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 1,4 км она преодолела за 2.55,2.
Второй стала представительница Норвегии Матильде Мюрвольд, отстав от лидера на 1,5 секунды. Тройку лидеров замкнула Юханна Матинтало из Финляндии (+1,6).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Рука (Финляндия). Спринт 1,4 км. Классический стиль. Женщины. Квалификация:
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2.55,2.
- Матльде Мюрвольд (Норвегия) — отставание 1,5.
- Юханна Матинтало (Финляндия) +1,6.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +2,5.
- Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +3,8.
- Майя Дальквист (Швеция) +3,9.
- Йонна Сундлинг (Швеция) +4,1.
- Федерика Кассоль (Италия) +4,6.
- Моа Илар (Швеция) +5,1.
- Надине Фендрих (Швейцария) +5,8.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +5,9.
