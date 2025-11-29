Скидки
Йоханна Хагстрём показала лучшее время в квалификации спринта на Кубке мира в Руке

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 1,4 км она преодолела за 2.55,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 10:55 МСК
Окончено

Второй стала представительница Норвегии Матильде Мюрвольд, отстав от лидера на 1,5 секунды. Тройку лидеров замкнула Юханна Матинтало из Финляндии (+1,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Рука (Финляндия). Спринт 1,4 км. Классический стиль. Женщины. Квалификация:

  1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2.55,2.
  2. Матльде Мюрвольд (Норвегия) — отставание 1,5.
  3. Юханна Матинтало (Финляндия) +1,6.
  4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +2,5.
  5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +3,8.
  6. Майя Дальквист (Швеция) +3,9.
  7. Йонна Сундлинг (Швеция) +4,1.
  8. Федерика Кассоль (Италия) +4,6.
  9. Моа Илар (Швеция) +5,1.
  10. Надине Фендрих (Швейцария) +5,8.
  11. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +5,9.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Новости. Лыжи
