Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Йоханна Хагстрём показала лучшее время в квалификации спринта на Кубке мира в Руке

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 1,4 км она преодолела за 2.55,2.

Второй стала представительница Норвегии Матильде Мюрвольд, отстав от лидера на 1,5 секунды. Тройку лидеров замкнула Юханна Матинтало из Финляндии (+1,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Рука (Финляндия). Спринт 1,4 км. Классический стиль. Женщины. Квалификация: