Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева показала лучшее время в квалификации спринта на Кубке России в Кировске

Дарья Непряева показала лучшее время в квалификации спринта на Кубке России в Кировске
Чемпионка мира среди юниоров (2022) и чемпионка России в командном спринте (2025) лыжница Дарья Непряева показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Её результат 3.14,92.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Второй стала Ксения Шорохова, отстав от лидера на 3,55 секунды. Тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина (+4,39).

Лыжные гонки. Кубок России. Первый этап. Кировск. Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация:

  1. Дарья Непряева — 3.14,92.
  2. Ксения Шорохова — отставание 3,55.
  3. Екатерина Никитина +4,39.
  4. Алёна Баранова +4,40.
  5. Арина Рощина +4,61.
  6. Дарья Канева +6,01.
  7. Екатерина Мегедь +6,21.
  8. Татьяна Сорина +6,46.
  9. Анастасия Кулешова +6,91.
Календарь Кубка России - 2025/2026
