Дарья Непряева показала лучшее время в квалификации спринта на Кубке России в Кировске
Чемпионка мира среди юниоров (2022) и чемпионка России в командном спринте (2025) лыжница Дарья Непряева показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Её результат 3.14,92.
Второй стала Ксения Шорохова, отстав от лидера на 3,55 секунды. Тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина (+4,39).
Лыжные гонки. Кубок России. Первый этап. Кировск. Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация:
- Дарья Непряева — 3.14,92.
- Ксения Шорохова — отставание 3,55.
- Екатерина Никитина +4,39.
- Алёна Баранова +4,40.
- Арина Рощина +4,61.
- Дарья Канева +6,01.
- Екатерина Мегедь +6,21.
- Татьяна Сорина +6,46.
- Анастасия Кулешова +6,91.
