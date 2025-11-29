Дарья Непряева показала лучшее время в квалификации спринта на Кубке России в Кировске

Чемпионка мира среди юниоров (2022) и чемпионка России в командном спринте (2025) лыжница Дарья Непряева показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Её результат 3.14,92.

Второй стала Ксения Шорохова, отстав от лидера на 3,55 секунды. Тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина (+4,39).

Лыжные гонки. Кубок России. Первый этап. Кировск. Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация:

Дарья Непряева — 3.14,92. Ксения Шорохова — отставание 3,55. Екатерина Никитина +4,39. Алёна Баранова +4,40. Арина Рощина +4,61. Дарья Канева +6,01. Екатерина Мегедь +6,21. Татьяна Сорина +6,46. Анастасия Кулешова +6,91.